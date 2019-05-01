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Sigara hakkında yeni karar verildi! Vergilerle ilgili flaş gelişme

Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı. 1 Ocak’ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28’den sıfıra indirilmişti. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi

Sigara hakkında yeni karar verildi! Vergilerle ilgili flaş gelişme

Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı. 

1 Ocak’ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28’den sıfıra indirilmişti. 

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi.  

Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor.  

1 Ocak’ta asgari maktu verginin sıfırlanmasının ardından, bazı sigara firmalarının fiyatlarda indirim yapabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sigara #asgari maktu vergi
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