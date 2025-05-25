Sigarada kart komisyonu alan iş yerlerine ağır yaptırımlar yolda

Kredi kartıyla sigara alışverişinde ek ücret talep eden işletmelere yönelik tartışmalar, Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni kararla birlikte farklı bir boyuta taşındı. İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, vatandaştan sigara alışverişlerinde komisyon ya da benzeri ilave ödemeler talep edilmesinin yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

YASAYA GÖRE KESİNLİKLE YASAK

Yetkililer, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında hiçbir iş yerinin kart kullanımı sebebiyle kart sahibinden ek ücret alamayacağını hatırlattı. Kanun, üye iş yerlerinin tüketicilere yönelik bu tarz uygulamalarda bulunmasını kesin şekilde yasaklıyor.

Ekonomim'e göre, Ticaret Bakanlığı ve BDDK, yasa dışı uygulamaları sürdüren iş yerlerine yönelik yaptırımların da yolda olduğunu açıkladı. Kurallara uymayan iş yerlerinin, bankalarla yaptıkları POS cihazı ve ödeme altyapısı sözleşmeleri feshedilebilecek. Bu durum, ilgili işletmenin kredi kartıyla satış yapamaz hale gelmesi anlamına geliyor.

Kredi kartıyla sigara satın alırken ekstra ücret talebiyle karşılaşan vatandaşların da bu işletmeleri doğrudan savcılıklara veya BDDK’ya şikâyet etmesi çağrısında bulunuldu.