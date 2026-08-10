Sigaraya 10 TL zam daha geldi! İşte 10 Ağustos 2026 zamlı sigara fiyat listesi

Ağustos ayında sigara fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. Son olarak Imperial Tobacco grubundaki sigara fiyatlarına 10 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere genel olarak 10 TL'lik artış yapıldı.

En ucuz sigara 110 TL oldu

Gelen yeni zam tarifesinin ardından grubun fiyat aralığı şu şekilde güncellendi:

En pahalı sigara: 130 TL

En ucuz sigara: 110 TL

Peş peşe gelen zamların ardından gözler diğer sigara gruplarının güncelleyeceği olası yeni fiyat listelerine çevrildi.