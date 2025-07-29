Sigaraya bir ayda ikinci darbe! JTI grubuna zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı tütün ürünlerine yansıdı. Bu kapsamda JTI sigara grubuna Temmuz ayı içinde ikinci kez zam geldi. En ucuz sigara 85 TL’ye, en pahalı sigara ise 100 TL’ye çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa bağlı olarak akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamullerinde ÖTV tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıklamıştı. Bu artışın ardından JTI grubu sigaralara 5 TL’lik yeni bir zam uygulandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına beklenen ikinci zammın geldiğini duyurdu. JTI grubundaki ürünler için yeni fiyatlar 29 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

İşte zam sonrası güncel JTI sigara fiyat listesi:

Winston Dark Blue & Deep Blue: 90 TL

Winston Slender Q Line: 90 TL

Winston Slender: 90 TL

Winston Slender Long: 92 TL

Winston: 95 TL

Winston Slims Q Line: 99 TL

Winston Slims: 100 TL

Winston Xsense: 100 TL

Camel Slender: 87 TL

Camel Deep Blue: 87 TL

Camel Black & White: 88 TL

Camel Yellow & Brown: 90 TL

LD: 85 TL

LD Slims: 86 TL

Monte Carlo: 85 TL

Camel Yellow 100 (Gram): 215 TL