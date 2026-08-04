Sigaraya bir zam daha geldi! İşte 4 Ağustos 2026 güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam sürecine bir yenisi daha eklendi. Son fiyat güncellemesiyle birlikte bir sigara grubunda yer alan tüm ürünlerin satış fiyatı yeniden artırıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sigaraya bir zam daha geldi! İşte 4 Ağustos 2026 güncel sigara fiyatları
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Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zam kararını duyurdu. Erol Dündar'ın paylaştığı güncel listeye göre, ilgili sigara grubunda yer alan ürünlerin perakende satış fiyatına 10 TL zam geldi.

Haziran ayında başlayan fiyat artışlarının devam ettiği görülürken, son güncellemeyle birlikte söz konusu gruptaki tüm ürünler tek fiyat üzerinden tüketiciye sunulacak.

Yeni fiyatlar 4 Ağustos'tan itibaren geçerli

Yeni tarifeye göre ilgili sigara grubunda yer alan tüm ürünlerin satış fiyatı 4 Ağustos 2026 itibarıyla 110 lira olarak uygulanacak. Böylece gruptaki tüm ürünler aynı fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.

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