Sigaraya büyük zam geldi! 7 Haziran bugün yürürlüğe girdi: İşte fiyat listesi

İç piyasadaki maliyet artışları ve lojistik giderlerdeki siber dalgalanmaların ardından, Türkiye'nin en büyük tütün tedarikçilerinden biri olan Philip Morris A.Ş. perakende satış fiyat tarifelerini silbaştan değiştirdi. Şirket tarafından bayilere tebliğ edilen siber listeye göre, ürün grubunda yer alan tüm sigaralara paket başına maktu 5 TL zam uygulandı. Yeni tarifeler 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren istasyon ve tekel bayilerindeki fiziki tabelalara yansıdı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYAT BAREMLERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan son dakika mali listeye göre, grubun en yüksek ve en düşük fiyat segmentlerindeki psikolojik barajlar tamamen aşıldı. Güncellenen perakende listesinde grubun en fahiş fiyatlı ürünü 130 TL ile Parliament Midnight olurken, Philip Morris bünyesindeki en ucuz sigara fiyatı ise net 110 TL seviyesine sabitlendi. Sigara tiryakilerinin bütçesini doğrudan etkileyecek olan bu 5 liralık yeni zam dalgası sonrası, tüm alt markaların perakende satış rakamları düz metin akışıyla şu şekilde kayıtlara geçti:

PREMIUM SEGMENTTE PARLIAMENT TARİFESİ

Parliament Midnight: Grubun tepe noktasında yer alan ürün, gelen son zammın ardından tam 130 TL'den satışa sunuluyor.

Parliament Standart Serisi: Tüketicilerin yoğun tercih ettiği Parliament Night Blue Pack, Uzun (Long), Aqua Blue Slims ile standart Night Blue, Aqua Blue ve Reserve çeşitlerinin tamamı 120 TL seviyesine ulaştı.

Parliament Midnight Blue: Serinin bir diğer alternatifi olan Midnight Blue ise bugünden itibaren 115 TL'lik etiketle raflardaki yerini aldı.

MARLBORO VE MURATTI GRUPLARINDA YENİ SEVİYELER

Marlboro Ana Seri: Markanın lokomotif ürünleri olan Marlboro Red Long, Red, Touch, Touch Blue, Gray ve White çeşitleri fahiş artışla birlikte tek bir baremde birleşerek 115 TL oldu.

Marlboro Edge Ailesi: Marlboro Edge paketi 113 TL'ye yükselirken, daha ince yapılı olan Marlboro Edge Slims ve Marlboro Edge Blue çeşitleri 110 TL'den alıcı buluyor.

Muratti: Klasik Muratti ve Muratti Blu paketlerinin perakende satış fiyatı kuruşu kuruşuna 112 TL olarak güncellendi.

DİĞER MARKALAR VE SARMALIK TÜTÜN TARİFESİ

Grubun daha ekonomik segmentinde yer alan sigaralar ile sarma tütün tercih eden vatandaşların ödeyeceği yeni maliyetler şu şekilde listelendi:

Lark, Chesterfield ve L&M: Bu üç popüler markanın tüm çeşitleri gruptaki en alt sınır olan 110 TL'ye eşitlendi.

Sarmalık Tütün: Paket sigaralardaki fahiş fiyatlar nedeniyle alternatif arayanların tükettiği Marlboro Roll 50 sarmalık kıyılmış tütünün satış fiyatı ise tam 150 TL'ye fırladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu yetkilileri, fahiş zamların ardından bayilerin siber satış sistemlerinde güncellemeler yapıldığını, diğer sigara gruplarının da önümüzdeki saatlerde benzer sismik zam listelerini ilan etmesinin beklendiğini bildirdi.