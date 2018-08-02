Elektrik ve doğalgaza gelen zammın ardından bir zam da bu sabah itibariyle tütün ürünlerine geldi. Bazı fiyatlar sabit kalırken bazıları 1 TL zamlı şekilde satılıyor.

02.08.2018 tarihinden itibaren geçerli paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaraların paket fiyatları şu şekilde değişti:



Kent / Blue, white, grey : 10.00TL



Kent D-Range / Blue, grey, swıtch : 10 TL



Kent switch : 11 TL



Kent Range : 13 TL



Rothmans : 9 TL



Lucky Strike : 9.5 TL



Viceroy: 9.5 TL



Pall Mall: 9.50 TL



Tekel 2000 : 9 TL



Tekel 2001 : 9 TL



Samsun : 9 TL



Samsun 216 : 9 TL



Maltepe : 9 TL



Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yapılan zamma ilişkin şu ifadeleri paylaştı:



***Hiç bir şekilde sigaraya zam okumadım son zamanlarda ama sabah 1 lira zamla sigara aldım . Neler neler



***Dertlenip bir sigara yakayım diyorum ama sağolun ona da zam gelmiş yani



***Sigara almaya tekele gittim, 15 dk once zam geldi dedi



***Az önce sigara aldım 1TL daha zam gelmiş üzgünüm bence artık bırakmam gerek yoksa batıcam



***Kent sigaraya 1 lira zam geldi 171i arıyorum bana sigara bıraksınlar