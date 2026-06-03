Sigaraya zam geldi! Bugün itibarıyla resmen güncellendi

Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren sigara fiyatlarına yönelik sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sigaraya zam geldi! Bugün itibarıyla resmen güncellendi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye genelinde en çok tüketilen sigara gruplarından biri olan JTI grubu ürünlerine paket başına dev bir zam yansıtıldı. Akaryakıt ve genel maliyet artışlarının ardından gelen bu yeni fiyat düzenlemesi, bugünden itibaren raflardaki etiketlere doğrudan yansıtılmaya başlandı.

TBYD BAŞKANI EROL DÜNDAR RESMEN DUYURDU: ZAM BUGÜN YÜRÜRLÜKTE

Yeni zam kararını, sosyal medya hesabı üzerinden tekel bayilerine ve kamuoyuna yönelik bir açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Başkan Dündar, JTI sigara grubunda yer alan tüm markaların paket fiyatlarına istisnasız olarak 5 TL'lik bir zam yapıldığını ilan etti. Yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu fiyat artışlarının 3 Haziran Çarşamba günü yani bugün itibarıyla tamamen geçerli olacağı ve bayilerdeki satış sistemlerinin yeni tarifeye göre güncellendiği bildirildi.

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI 105 LİRAYA FIRLADI

Gerçekleşen 5 TL'lik son zammın ardından JTI grubuna ait sigara fiyatlarında tarihi seviyeler test edildi. Güncellenen yeni fiyat listesine göre, gruptaki en ucuz, en düşük sigara paketinin fiyatı resmen 105 lira seviyesine yükseldi. Sektördeki en pahalı sigara seçeneği olarak öne çıkan grubun en yüksek tütün ürünü paketi ise bu zamla birlikte tam 120 liraya fırladı. Tüketici forumlarında ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu zammın, diğer sigara gruplarına da yansıyıp yansımayacağı merak konusu olurken, bayiler yeni fiyat tarifesi üzerinden satışlara devam ediyor.

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