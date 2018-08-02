02.08.2018 tarihinden itibaren geçerli paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaraların paket fiyatları şu şekilde değişti:
Kent / Blue, white, grey : 10.00TL
Kent D-Range / Blue, grey, swıtch : 10 TL
Kent switch : 11 TL
Kent Range : 13 TL
Rothmans : 9 TL
Lucky Strike : 9.5 TL
Viceroy: 9.5 TL
Pall Mall: 9.50 TL
Tekel 2000 : 9 TL
Tekel 2001 : 9 TL
Samsun : 9 TL
Samsun 216 : 9 TL
Maltepe : 9 TL
Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yapılan zamma ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
***Hiç bir şekilde sigaraya zam okumadım son zamanlarda ama sabah 1 lira zamla sigara aldım . Neler neler
***Dertlenip bir sigara yakayım diyorum ama sağolun ona da zam gelmiş yani
***Sigara almaya tekele gittim, 15 dk once zam geldi dedi
***Az önce sigara aldım 1TL daha zam gelmiş üzgünüm bence artık bırakmam gerek yoksa batıcam
***Kent sigaraya 1 lira zam geldi 171i arıyorum bana sigara bıraksınlar
Elektrik ve doğalgaza gelen zammın ardından bir zam da bu sabah itibariyle tütün ürünlerine geldi. Bazı fiyatlar sabit kalırken bazıları 1 TL zamlı şekilde satılıyor.
02.08.2018 tarihinden itibaren geçerli paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaraların paket fiyatları şu şekilde değişti: