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Sigaraya zam geldi!

Elektrik ve doğalgaza gelen zammın ardından bir zam da bu sabah itibariyle tütün ürünlerine geldi. Bazı fiyatlar sabit kalırken bazıları 1 TL zamlı şekilde satılıyor.

Sigaraya zam geldi!

02.08.2018 tarihinden itibaren geçerli paket fiyatı olarak açıklanan yeni zamlarla birlikte bazı sigaraların paket fiyatları şu şekilde değişti:

Kent / Blue, white, grey : 10.00TL

Kent D-Range / Blue, grey, swıtch : 10 TL

Kent switch : 11 TL

Kent Range : 13 TL

Rothmans : 9 TL

Lucky Strike : 9.5 TL

Viceroy: 9.5 TL

Pall Mall: 9.50 TL

Tekel 2000 : 9 TL

Tekel 2001 : 9 TL

Samsun : 9 TL

Samsun 216 : 9 TL

Maltepe : 9 TL

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yapılan zamma ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

***Hiç bir şekilde sigaraya zam okumadım son zamanlarda ama sabah 1 lira zamla sigara aldım . Neler neler

***Dertlenip bir sigara yakayım diyorum ama sağolun ona da zam gelmiş yani

***Sigara almaya tekele gittim, 15 dk once zam geldi dedi

***Az önce sigara aldım 1TL daha zam gelmiş üzgünüm bence artık bırakmam gerek yoksa batıcam

***Kent sigaraya 1 lira zam geldi 171i arıyorum bana sigara bıraksınlar

Etiketler; #sigara #zam #tütün ürünleri #Sigaraya zam
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