Sigaraya zam geliyor! Fiyatlar ne olacak: En ucuz sigara ne kadar olacak?
Temmuz ayının yaklaşmasıyla ÖTV zammı da gündeme geldi. Yasaya göre, sigaranın ÖTV'si ocak ve temmuz aylarında son altı aylık ÜFE oranında artırılıyor. Sigara fiyatlarının en az 10 lira artacağı tahmin ediliyor. ÖTV zammıyla birlikte en düşük sigara fiyatı ne kadar olacak?
Sigara fiyatları son zamanlarda gelen zamlarla gündemde. Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği ocak ve temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor.
Yılın ilk 5 ayında ÜFE yüzde 17.87 oldu. Habertürk'ün haberine göre, böylece yılın ilk yarısında sigara ve alkol fiyatlarına zammın yüzde 20'nin altında olmayacağı da neredeyse kesinleşti. Yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi tutarı olacak.
Sigarada ayrıca ikinci vergi olarak paket başına 4,8 lira da maktu vergi var. Bu tutar da yüzde 20 artışla 5,8 lira olacak.
EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR OLACAK?
Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak.