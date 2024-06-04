Sigaraya zam geliyor! Fiyatlar ne olacak: En ucuz sigara ne kadar olacak?

Yılın ilk 5 ayında ÜFE yüzde 17.87 oldu. Habertürk'ün haberine göre, böylece yılın ilk yarısında sigara ve alkol fiyatlarına zammın yüzde 20'nin altında olmayacağı da neredeyse kesinleşti. Yüzde 20'lik artış ile paket başına 34,2 lira asgari maktu vergi tutarı olacak.