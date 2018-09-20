60 liraya satılan simit ununun çuvalı 100 liraya çıkınca İstanbul’da simit fiyatına 25 kuruş zam yapıldı. Bir buçuk liraya satılan simit bir lira 75 kuruş oldu. İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Şaban Özdemir, "Maliyet artışı simite 25 kuruşluk zam olarak yansıdı, böyle devam ederse yeni zamlarda gelebilir" dedi.

Kimi simitçi zammı fiyat listesine Pazartesi günü yansıttı kimi de daha yeni uygulamaya başladı.



Ham madde maliyetlerinin artığını söyleyen İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Şaban Özdemir, zammın kaçınılmaz olarak yansıdığını ifade etti.



Özellikle üreticilerin çok zor durumda olduğunu vurgulayan Özdemir, "Maliyet artışı devam ederse yeni zamlar kaçınılmaz olur" dedi.



Özdemir, un stokçularını da zammı fırsata çevirmemesi konusunda uyardı.



Yapılan zam üreticiyi, satıcıyı e haliyle vatandaşı da zincileme olarak olumsuz etkiliyor.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMAERA: ŞENGÜL DERİN

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