Sinema Biletleri Cep Yakıyor

Sinema artık eskisi gibi talep görmüyor. Vatandaş sinemaya gitmek yerine dijital platformlardan film izlemeyi tercih ediyor. En büyük etken ise artan bilet fiyatları...

Editör: Beyza Nur Çakır
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Sinemasever kavramı artan maliyetler ile beraber yavaş yavaş kayboluyor. Vatandaş sinemaya gitmek yerine evinde dijital platformlarda film izlemeyi tercih ediyor.

Sinema endüstrisinin özel şirketlerin elinde olması da fiyatları olumsuz etkiliyor. Hatta Avm'lerde bilet fiyatları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiklik gösteriyor.

Tek kişilik sinema biletleri 130 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıkabiliyor. 2022'de 4 kişilik bir ailenin tek bir sinema filmi için harcadığı miktar 500 lirayken bugün ortalama 800 lira.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise konuyla ilgili "Pazar, zaman zaman daralabilir ama sinema bitmez. Ben, sinema filmlerinin sinema salonlarında izlenmesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesi yaptı.

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