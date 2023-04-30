Şişecam kârını açıkladı

Şişecam şirketi, 2022 yılı ilk çeyreğini ise 3.575.968.000 TL net kâr ile kapatmıştı. Şişecam şirketinin 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici açıklamalarında, şunları kaydetti:

- Şişecam, her dönem olduğu gibi 2023 yılının ilk çeyreğinde de büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdü. Bu çerçevede 2023 yılı Mart ayında Tarsus ve Mersin’de iki stratejik madencilik yatırımı kararı aldık