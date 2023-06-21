Şişecam'dan (SISE) dev yatırım

Şişecam, ülkemiz dışındaki ilk yatırımı olan Gürcistan'daki cam ambalaj tesisinde ikinci fırınını yeniledi. Yaklaşık 20 Milyon Euro’luk ( 514.600.000TL) yatırımla yenilenen ve en yeni teknolojilerle donatılan fırın ile Gürcistan’ın tek cam üreticisi olmaya devam eden Şişecam, ülkedeki cam ambalaj üretim kapasitesini de % 25 artırmış olduğunu da duyurdu.

Törende konuşan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin 88 yılına eşlik eden köklü bir Cumhuriyet şirketi olarak Türkiye’nin üretim gücünü 4 kıtada, 14 ülkede gururla temsil ediyoruz. Gürcistan ise Şişecam için bu gücün global temsilinin ilk adımı olması açısından özel bir ülke. 1997 yılında bir özelleştirme adımıyla Türkiye dışındaki ilk yatırımımızı yaptığımız Gürcistan’da bugün 2 fırın ile yıllık 75 Bin ton cam ambalaj üretim kapasitesine sahibiz. Tek cam üreticisi olduğumuz ülkede su, maden suyu alkollü ve alkolsüz içecekler ile gıda sektörü için çeşitli hacim ve 3 renkte cam ambalaj üretiyoruz. Tarih ve kültür bağlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Gürcistan’ın en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor, ülkede 250 kişiye istihdam sağlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Elverici, yeni yatırımla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: