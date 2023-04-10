Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri'nden 84,2 Milyon TL'lik iş anlaşması

SMRTG HİSSELERİNİN 10.04.2023 BİST PERFORMANSI

SMRTG Borsaya Yükselişle Başladı...BİST 100’ün Yükseliş Performansı %2,10 İken Öğlen Saatlerine Kadar %5,36 Yükseliş İle Endeksi 2’ye Katladı. 10.04.2023 saat: 12:21 itibariyle BİST100 endeksi 5027,91 puanda ve %2,10 yükselişte. SMARTG hisseleri Alış 79,55 TL - satış 79,60 TL fiyat ve %5,36 ile artıda. Güne başladığı açılış fiyatı ise 76,70 TL oldu. Hisse 52 haftalık performansında en düşük 7,555 TL ve en yüksek ise 141,60 TL’yi gördü.