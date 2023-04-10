Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri'nden 84,2 Milyon TL'lik iş anlaşması
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar. Gel. Üretim San. Ve Tic. A. Ş. Firması bugün (10 Nisan 2023) Kap (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta yaptığı bildirimde yeni iş ilişkisine gireceği şirketi duyurdu.
SMRTG’nin bağlı ortaklığı Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ, bu büyük iş anlaşmasını imzalayan firması oldu. Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Anahtar Teslim Kurulumu İşi olacak. İşin Büyüklüğü 84,2 Milyon TL...
• Elde edilecek gelir, şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacak.
• Şirket, iş ilişkisine başlayacak olan bağlı ortaklığının Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. olduğu bilgisini paylaştı.
• Başlattığı yeni iş ilişkisinin, yurt içinde yerleşik bir müşterisi ile ve Güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumu üzerine olduğunu belirtti.
• Firma, yurt içi yerleşik müşterisi ile satış sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme tutarının KDV hariç toplam 84.224.943 TL olduğunu beyan etmiştir.
SMRTG HİSSELERİNİN 10.04.2023 BİST PERFORMANSI
SMRTG Borsaya Yükselişle Başladı...BİST 100’ün Yükseliş Performansı %2,10 İken Öğlen Saatlerine Kadar %5,36 Yükseliş İle Endeksi 2’ye Katladı. 10.04.2023 saat: 12:21 itibariyle BİST100 endeksi 5027,91 puanda ve %2,10 yükselişte. SMARTG hisseleri Alış 79,55 TL - satış 79,60 TL fiyat ve %5,36 ile artıda. Güne başladığı açılış fiyatı ise 76,70 TL oldu. Hisse 52 haftalık performansında en düşük 7,555 TL ve en yüksek ise 141,60 TL’yi gördü.
SMRTG’NİN HİZMET İÇERİKLERİ
• Finansman & Leasing Çözümleri
• Panel Üretim ve Tedariği
• EPC Anahtar Teslim Kurulum Hizmetleri
• Mühendislik Hizmetleri
• Proje Geliştirme
• İşletme ve Bakım Hizmetleri
• Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulum Hizmeti
Kaynak: halkaarz.net