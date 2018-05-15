Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler tezgahlardaki ürünlerin fiyatına çevrildi. Geçen yıldan buyan gıda fiyatları ne kadar arttı? Ulusal Kanal çarşı - pazar gezdi fiyatlardaki son durumu araştırdı.

Döviz kurundaki artış tezgahlara yansıyınca vatandaş elini cebine atamaz oldu. Üzerine bir de ramazan fırsatçılığı eklenince bu ramazan tencereleri kaynatmak bir hayli zorlaştı.Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma da tezgahlarda yerini aldı. Hurma fiyatları 10 liradan 110 liraya kadar değişiyor.Geçen yıl ramazan ayına göre bu ramazandaki sebze ve bakliyat fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre maydonoz ve patlıcan yüzde 30, kuru soğan ve kabak yüzde 40, salatalık ve havuç yüzde 32 artış gösterdi. Kırmızı etin fiyatı sabit kalırken kuzu eti geçen ramazana göre yüzde 25 arttı.Sahurun vazgeçilmezlerini görüyorum. Zeytin, reçel, helva… Bunların fiyatları nasıl geçen ramazana oranla?Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kuru yemiş fiyatları da tavan yaptı. Antep Fıstığı, Badem ve Kuru incirin fiyatı neredeyse yüzde 100 arttı.