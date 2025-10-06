ŞOK 7 Ekim 2025 indirimlerini duyurdu: Yetişen olacak!
ŞOK marketlerinin 07 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mini fırından metal oyuncak kamyonlara, elektronik cihazlardan gıda ürünlerine kadar pek çok üründe indirimler dikkat çekiyor.
İşte sayfa sayfa tüm ürünler ve güncel fiyatları:
1️⃣ Oyuncak ve Çocuk Ürünleri
Metal Çek-Bırak Şehir Kamyonları – 179 TL
Robota Dönüşen Araçlar – 79,95 TL
Lisanslı Kız/Erkek Çocuk Pijama Takımı – 349 TL
Barbie Chelsea Cupcake Pişiriyor – 299 TL
2️⃣ Gıda Ürünleri
Mis Kozalak Tereyağı 350 g – 135 TL
Piyale Un 2 kg – 44,90 TL
3️⃣ Temizlik ve Ev Ürünleri
Bingo Premium Toz Deterjan (Renkli/Beyaz) 8 kg – 319 TL
Yumoş Çiçek Bahçesi Yumuşatıcı 5 L – 179 TL
4️⃣ Kasa Arkası ve Kişisel Bakım Ürünleri (50 TL ve üzeri alışverişlerde)
Emotion/Blade Deodorant 200 ml – 110 TL
Coca-Cola/Zero/Fanta/Sprite 4x1 L – 135 TL
Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 2600 ml – 175 TL
Head & Shoulders Şampuan 625 ml (Klasik/Mentol) – 129 TL
Selpak Cep Mendil 10’lu – 39 TL
5️⃣ Mutfak Ürünleri
Süzgeç 22 cm – 100 TL
Sarımsak Rendesı – 50 TL
6️⃣ Elektronik Ürünler
Arzum Superstar Touch Saç Düzleştirici Fırça – 799 TL
Arzum Rosy Epilasyon Cihazı – 699 TL
7️⃣ Kasa Arkası Ürünleri (50 TL ve üzeri alışverişlerde)
Ahmad Tea Classic Earl Grey Demlik Poşet Çay 40x2 g – 85 TL
Heinz Ketçap 342 g + Mayonez 330 g – 99 TL
Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Sakura/Lotus 1008 ml – 99 TL
Selpak Yağ Emici Dev Havlu – 50 TL
8️⃣ Ev Tekstili
Mikrofiber Yorgan Tek Kişilik – 379 TL
Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik – 429 TL
9️⃣ Ev ve Mutfak Gereçleri
Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer – 199 TL
Simfer Mini Fırın – 1.799 TL
10️⃣ Kahve Ürünleri
Nescafe Classic Ekonomik Paket 100 g – 115 TL
Nescafe Coffee Mate 200 g – 69 TL