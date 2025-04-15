ŞOK market duyurdu: 16 Nisan'da ne alırsan 50 TL!

Şarjlı LED El Feneri: 399 TL

Desenli Pompalı Termos: 299 TL

Katlanır Piknik Sepeti: 399 TL

Pipetli Bardak: 25 TL

Kamp Sandalyesi: 699 TL

Plaj/Piknik Sandalyesi: 299 TL

Temizlik ve bakım ürünlerinde de dikkat çeken indirimler var: