ŞOK market duyurdu: 16 Nisan'da ne alırsan 50 TL!
ŞOK Market 16 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyalarda “Ne alırsan 50 TL” etiketli özel ürünlerin yanı sıra bisikletlerden plaj ürünlerine, temizlik malzemelerinden gıdaya kadar pek çok fırsat müşterileri bekliyor.
Öne çıkan ürünler şöyle:
16 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL
20 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL
Jakarlı Plaj Havlusu: 149 TL
Peştamal: 89,95 TL
File Plaj Çantası: 199 TL
ABS Orta Boy Valiz: 699 TL
Şarjlı LED El Feneri: 399 TL
Desenli Pompalı Termos: 299 TL
Katlanır Piknik Sepeti: 399 TL
Pipetli Bardak: 25 TL
Kamp Sandalyesi: 699 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi: 299 TL
Temizlik ve bakım ürünlerinde de dikkat çeken indirimler var:
Molped Pure&Soft: 96 TL
Axe deodorant çeşitleri: 129 TL
Fairy bulaşık deterjanı 750 ml: 75 TL
Cif Tüm Yüzeyler Jel 750 ml: 64,90 TL
Familia Natural Kağıt Havlu 16’lı: 169 TL
Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40’lı: 245 TL
Gıda ürünlerinde de kampanyalar sürüyor:
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g: 115 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 69,50 TL
Mis Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 1.500 g: 49,50 TL
Ülker Petibör: 42,50 TL
3’lü Ülker Tako Kraker: 32,50 TL