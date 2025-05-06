ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL

ŞOK market, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden tekstile kadar birçok indirimli ürün bu hafta raflarda yerini alacak.

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Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ŞOK aktüel kampanyaları, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip fırsatlar sunuyor. İşte 7 Mayıs itibarıyla ŞOK markette öne çıkan bazı ürünler:

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öne çıkan ürünler:
Kiwi filtre kahve makinesi – 399 TL

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Chef's granit tencere seti (3 parça) – 599 TL
Dijital baskılı halı (120x180 cm) – 249 TL
Paşabahçe 12 parça çay seti – 149 TL
Termoslu piknik çantası – 199 TL

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ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL - Resim: 4


Erkek / kadın yazlık terlik modelleri – 59,95 TL’den başlayan fiyatlarla
Bebek bakım ürünleri ve mama çeşitlerinde özel indirimler
Lipton soğuk çay (1,5 L) – 24,90 TL
Tukaş domates salçası (1650 gr) – 79,90 TL

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ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL - Resim: 5

sınırlı stok, uygun fiyat
ŞOK marketin yeni aktüel kataloğunda yer alan ürünler stoklarla sınırlı olacak. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler, kampanyadan erken saatlerde yararlanmak için mağazalara gitmeyi tercih ediyor.

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ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL - Resim: 6

Tüm ürünler, 7 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki ŞOK market şubelerinde ve “Cepte ŞOK” uygulamasında satışa sunulacak.

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