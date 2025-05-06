ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL
ŞOK market, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden tekstile kadar birçok indirimli ürün bu hafta raflarda yerini alacak.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ŞOK aktüel kampanyaları, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip fırsatlar sunuyor. İşte 7 Mayıs itibarıyla ŞOK markette öne çıkan bazı ürünler:
öne çıkan ürünler:
Kiwi filtre kahve makinesi – 399 TL
Chef's granit tencere seti (3 parça) – 599 TL
Dijital baskılı halı (120x180 cm) – 249 TL
Paşabahçe 12 parça çay seti – 149 TL
Termoslu piknik çantası – 199 TL
Erkek / kadın yazlık terlik modelleri – 59,95 TL’den başlayan fiyatlarla
Bebek bakım ürünleri ve mama çeşitlerinde özel indirimler
Lipton soğuk çay (1,5 L) – 24,90 TL
Tukaş domates salçası (1650 gr) – 79,90 TL
sınırlı stok, uygun fiyat
ŞOK marketin yeni aktüel kataloğunda yer alan ürünler stoklarla sınırlı olacak. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler, kampanyadan erken saatlerde yararlanmak için mağazalara gitmeyi tercih ediyor.
Tüm ürünler, 7 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki ŞOK market şubelerinde ve “Cepte ŞOK” uygulamasında satışa sunulacak.