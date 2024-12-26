Şok Market ve Türkiye Finans’tan büyük kampanya!
Türkiye Finans ve Şok Market iş birliğiyle yıl sonuna özel fırsat! Yeni müşterilere 1.000 TL alışverişe 500 TL hediye kodu veriliyor. Kampanya detayları ve katılım şartları haberimizde.
Türkiye Finans Katılım Bankası ve Şok Market iş birliğiyle, yıl sonuna özel müşterilere 500 TL değerinde hediye kodu kazanma şansı sunuluyor.
Türkiye Finans Mobil uygulamasını indirip yeni müşteri olan ve Happy Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler, Şok Market’ten yapacakları 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL hediye kodu kazanacak.
KAMPANYA HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ?
Kampanya, 10 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
KAMPANYADAN NASIL YARARLANABİLİRİZ?
• Adım 1: Türkiye Finans Mobil uygulamasını indirerek “SOKMARKET” kodunu kullanın ve müşteri olun.
• Adım 2: Happy Bonus kredi kartı başvurusu yapın ve başvurunuzun onaylanmasını bekleyin.
• Adım 3: Onaylanan kartınızla 31 Aralık 2024 tarihine kadar Şok Market’ten toplam 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapın.
Kazanılan hediye kodu, Türkiye Finans Mobil uygulaması üzerinden SMS yoluyla müşterilere iletilecek.
Hediye kodu sadece Cepte Şok uygulamasında kullanılabilir; fiziki mağaza alışverişlerinde geçerli değildir. Kodlar, 31 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabilir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:
• Hediye kodu kampanyasından yalnızca yeni Türkiye Finans müşterileri yararlanabilir.
• Kredi kartı başvuruları, kredi notu ve finansal geçmişe bağlı olarak değerlendirilecektir.
• Kampanya kapsamında iade ve iptal işlemleri dikkate alınacaktır.