Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketi tarafından Şok Marketler'in pay başına talep toplama fiyat aralığı hakkında açıklama yapıldı

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketi tarafından Şok Marketler'in pay başına talep toplama fiyat aralığı hakkında açıklama yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



"5.100'den fazla mağazası ve 24 bin'den fazla çalışanı ile Türkiye'nin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren, %39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin paylarının muhtemel halka arzı kapsamında ilgili pay satışları, fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.



1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12.00 TL - 14.40 TL olarak belirlenmiştir."



Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurtiçi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.



ulusal.com.tr