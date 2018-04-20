Belli oldu! Şok Marketler hakkında flaş karar
Belli oldu! Şok Marketler hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanlığına bir aday daha
Cumhurbaşkanlığına bir aday daha
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kararı için tarih verdi!
TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kararı için tarih verdi!

Şok Marketler hakkında karar verildi

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketi tarafından Şok Marketler'in pay başına talep toplama fiyat aralığı hakkında açıklama yapıldı

Şok Marketler hakkında karar verildi

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketi tarafından Şok Marketler'in pay başına talep toplama fiyat aralığı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"5.100'den fazla mağazası ve 24 bin'den fazla çalışanı ile Türkiye'nin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren, %39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin paylarının muhtemel halka arzı kapsamında ilgili pay satışları, fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle konsorsiyum üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12.00 TL - 14.40 TL olarak belirlenmiştir."

Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurtiçi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gözde girişim #şok marketler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.