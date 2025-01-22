Şok olacaksınız! Bu rakamın 32 günlük faiz getirisi belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri değişti. Peki 350 bin TL'nin 32 günlük (aylık) getirisi ne kadar? İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından mercek altına aldı.
Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.
Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka 350 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi:
AKBANK
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 12.704 TL
Vade Sonu Tutar 362.704 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 12.427 TL
Vade Sonu Tutar 362.427 TL
FIBABANKA
Faiz Oranı %49,50
Net Getiri 13.670 TL
Vade Sonu Tutar 363.670 TL
ING
Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 13.808 TL
Vade Sonu Tutar 363.808 TL
DENIZBANK
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 12.704 TL
Vade Sonu Tutar 362.704 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 12.427 TL
Vade Sonu Tutar 362.427 TL
QNB
Faiz Oranı %44,50
Net Getiri 12.289 TL
Vade Sonu Tutar 362.289 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı %39,00
Net Getiri 10.770 TL
Vade Sonu Tutar 360.770 TL