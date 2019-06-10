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Şok zincir marketlerde Golf Maraşım dondurma ve Tursil jel deterjan indirimleri

Şok zincir marketler, 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak şekilde indirim yaptı. 33 yıkamalık 2310 ML Tursil jel deterjan 17 liraya, Golf Maraşım dondurma çeşitleri 9 liraya satın alınabilecek

Şok zincir marketlerde Golf Maraşım dondurma ve Tursil jel deterjan indirimleri

Şok zincir marketlerde iki ürünün fiyatlarında indirim yapıldı.

Buna göre, bugün ve yarın geçerli olacak fiyatlarda indirimli ürünlerden biri Tursil marka jel deterjan.

25 lira ve üzeri alışverişlerde 33 yıkamalık 2310 ML Tursil jel deterjan, 17 liraya satın alınabilecek.

Fiyatında indirim yapılan bir diğer ürün de Golf Maraşım dondurma çeşitleri oldu.

Yine 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak fiyatlar kapsamında dondurma çeşitleri 9 liraya satın alınabilecek.

Şok marketlerden yapılan açıklamada, "25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli indirimli ürünler kasalarımızda sizleri bekliyor! Her gün düşük fiyatlarıyla ŞOK" denildi.

ulusal.com.tr



Etiketler; #şok market #golf maraşım #dondurma #tursil #jel deterjan
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