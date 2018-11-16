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Söke'de sürdürülebilir pamuk toplantısı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Aydın'ın Söke ilçesinde sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda toplantı düzenledi. Toplantıda pamuk çiftçisine bilgiler verildi.

Söke'de sürdürülebilir pamuk toplantısı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Aydın'da sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda çalışmalar yapıyor.

Vakıf, bu kapsamda Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk çiftçisine yönelik bir toplantı düzenledi.

Söke Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, Dr. Füsun Tezcan pamuk üreticilerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, pamuk zararlılarına karşı pamuğa, çevreye ve insana zarar vermeyen mücadele yöntemlerini anlattı.

Doğa dostu yöntemlerle üretilen pamuk, bazı küresel firmalar tarafından tercih ediliyor.

Haber-Kamera: Güçlü Çezik
ulusal.com.tr

Etiketler; #Söke İlçesi #aydın #dünya doğayı koruma vakfı
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