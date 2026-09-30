Son 7,5 yıl ve 3,5 yıl kuralı nedir? Emeklilik statüsünü değiştiren kritik ayrıntılar!

Emeklilik statüsü de bağlanacak aylık üzerinde doğrudan etkili olurken, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için birbirinden farklı hesaplama yöntemleri uygulanıyor. Milyonların merak ettiği "Son 7,5 yıl ve 3,5 yıl neden kritik?", "Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı?" sorularının yanıtları netleşti.

1. EMEKLİ MAAŞI VE AYLIK BAĞLAMA ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli aylığının belirlenmesinde çalışanın sigortalılık süresi boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançları temel teşkil ediyor:

Kazançların Etkisi: Emekli maaşı, prime esas kazanç ile aylık bağlama oranının (ABO) dikkate alınmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle çalışma hayatı boyunca bildirilen kazançların düzeyi maaşı doğrudan etkiliyor.

Aylık Bağlama Oranı: Sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında ödediği toplam prim gün sayısına göre hesaplanıyor. Her 360 prim günü için yüzde 2 oranı uygulanırken, hesaplamaya Türkiye’nin büyüme performansı ile enflasyon verileri de dahil ediliyor.

2. DÖNEMLERE GÖRE FARKLI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi emeklilik hesaplamalarında büyük önem taşıyor. Mevzuattaki değişiklikler nedeniyle dönemler şu şekilde ayrılıyor:

2000 Öncesi: Bu dönemde aylık bağlama oranı prim ödeme gün sayısına bağlı olarak yüzde 60 ile yüzde 76 arasında değişiyordu.

1999 Sonrası ve 2008 Arası: Yapılan düzenlemeyle oran yüzde 35 olarak belirlenmiş, takip eden her yıl için yüzde 2 artış uygulanarak 2008'e kadar yüzde 50 seviyelerine gerilemiştir.

2008 Sonrası: Farklı dönemlerde uygulanan bu oranlar, emekli aylığı tutarlarında önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

3. EMEKLİLİKTE "SON 7 YIL" VE "SON 3,5 YIL" KURALI NEDEN KRİTİK?

Sigortalının emeklilik statüsünün (SSK mi, Bağ-Kur mu?) belirlenmesinde çalışma hayatının son dönemi hayati önem taşıyor:

Son 7 Yıl (2.520 Gün): Çalışma hayatının son 7 yılındaki prim süresinde hangi sosyal güvenlik statüsünde daha fazla prim ödendiği, kişinin hangi kurumdan emekli olacağını genellikle belirler.

Son 3,5 Yıl (1.261 Gün): Son 7 yıl içinde hem Bağ-Kur hem de SSK kapsamında çalışma bulunuyorsa, son

3,5 yıllık prim süresi dikkate alınır. Hangi statüde daha fazla prim ödenmişse emeklilik işlemleri o kurum üzerinden yürütülür.

2008 Sonrası Sigortalılar: İlk sigortalılık tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrasına denk gelenler için son 7 yıl kuralı uygulanmaz. Bu kişilerde tüm sigortalılık süresi boyunca ödenen primlerin tamamı dikkate alınarak statü belirlenir.

4. SSK VE BAĞ-KUR ARASINDAKİ FARKLIŞIKLAR

Emeklilikte SSK ve Bağ-Kur kapsamında aranan prim gün sayıları sigortalının durumuna göre değişir. Genel olarak belirli dönemlerde SSK'dan emeklilik için 7.200 gün şartı aranırken, Bağ-Kur kapsamında bu süre 9.000 gün olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle sigortalılık başlangıç tarihi ve prim dağılımı doğru planlanmalıdır.