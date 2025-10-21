SON AÇIKLAMALAR: EGM promosyon ihalesi tamamlandı! Polis maaş promosyonu kaç TL olacak, ödemeler ne zaman yatacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Bankaların teklifleri netleşirken, ihaleyi 90 bin TL’lik teklifiyle Vakıfbank kazandı. Promosyon ödemelerinin kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
🟢 EGM PROMOSYON İHALESİ SONA ERDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2025 yılı banka maaş promosyon ihalesini tamamladı. Polis ve emniyet personelinin merakla beklediği ihale, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
🟢 İHALE CANLI YAYINLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ihalenin Emniyet Teşkilatı’nın sosyal medya hesabı ve Polis Radyosu üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu. Yerlikaya, “İhale sürecinde şeffaflık esastır” ifadelerini kullandı.
🟢 BANKALARIN TEKLİFLERİ TEK TEK AÇIKLANDI
İhaleye Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası ve Denizbank katıldı. Bankaların sırasıyla verdikleri teklifler şu şekilde açıklandı:
Halkbank: 75 bin TL’den başlayıp 85 bin TL’ye kadar çıktı.
Vakıfbank: 75 bin TL’den başlayıp 90 bin TL’ye kadar yükseltti.
Ziraat Bankası: 50 bin TL’den başlayıp 84 bin 500 TL’ye ulaştı.
Yapı Kredi: 54 bin TL’den 82 bin TL’ye kadar çıktı.
İş Bankası: 30 bin TL’den 88 bin 500 TL’ye kadar teklif sundu.
Denizbank: İlk turda çekildi.
🟢 EN YÜKSEK TEKLİF VAKIFBANK’TAN GELDİ
İş Bankası yedinci turda ihaleden çekilirken, Vakıfbank 90 bin TL’lik son teklifiyle ihaleyi kazanan taraf oldu. Vakıfbank, bu rakamın “nihai teklif” olduğunu açıkladı.
🟢 PROMOSYONLAR KASIM AYINDA HESAPLARA GEÇECEK
Yeni protokolün kasım ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Promosyon ödemeleri, anlaşmanın kesinleşmesinin ardından kısa sürede personelin şahsi hesaplarına tek seferde yatırılacak.
🟢 EGM’DEN RESMİ AÇIKLAMA
EGM’den yapılan açıklamada, “Promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal harcamalar için kullanılması söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.
🟢 YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yeni promosyon protokolü, mevcut anlaşmanın süresi dolduktan sonra devreye girecek. Bankalar, EGM’nin talebiyle teklifleri yeniden gözden geçirebilir.
🟢 Sendikadan açıklama
Devlet Memurları Sendikası, promosyon sürecinde “kamu bankalarının tutumu tiyatrodan farksız” dedi.
🟢 Sosyal medyada gündem oldu
Polisler, “söz verilen tutar 270–300 bin TL iken ihale 90 bin TL’de kaldı” diyerek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 için kişi başı 270 bin TL promosyon talebi olduğunu ancak ihale sonucunun çok altında kaldığını belirtti.