SON AÇIKLAMALAR: EGM promosyon ihalesi tamamlandı! Polis maaş promosyonu kaç TL olacak, ödemeler ne zaman yatacak?

🟢 BANKALARIN TEKLİFLERİ TEK TEK AÇIKLANDI



İhaleye Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası ve Denizbank katıldı. Bankaların sırasıyla verdikleri teklifler şu şekilde açıklandı:

Halkbank: 75 bin TL’den başlayıp 85 bin TL’ye kadar çıktı.

Vakıfbank: 75 bin TL’den başlayıp 90 bin TL’ye kadar yükseltti.

Ziraat Bankası: 50 bin TL’den başlayıp 84 bin 500 TL’ye ulaştı.

Yapı Kredi: 54 bin TL’den 82 bin TL’ye kadar çıktı.

İş Bankası: 30 bin TL’den 88 bin 500 TL’ye kadar teklif sundu.

Denizbank: İlk turda çekildi.