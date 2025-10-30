SON AÇIKLAMALAR | MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026! En düşük memur maaşı kaç TL olur, zam oranı ne kadar?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda yüzde 7,5 oldu.

Memurlar yılda iki kez zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.