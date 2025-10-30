SON AÇIKLAMALAR | MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026! En düşük memur maaşı kaç TL olur, zam oranı ne kadar?
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memurun gözü Ocak 2026 maaş zammında. TÜİK’in açıkladığı enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarıyla birlikte zam hesabı şekilleniyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte 2026 memur maaş zammı beklentisi, enflasyon farkı ve fazla mesai ücretleri.
Yeni yıl memur maaş zammı tahmini oranlar netleşmeye başladı. TÜİK’in yayımladığı 3 aylık enflasyon verilerine göre, Ocak 2026 maaş zammı tablosu şekillendi. Memur maaşlarına hem 6 aylık enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı yansıyacak.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK verilerine göre Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda yüzde 7,5 oldu.
Memurlar yılda iki kez zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.
ZAM ORANI ARALIK VERİLERİYLE KESİNLEŞECEK
Ekim, kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş zammı netleşecek.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %29 olarak gerçekleşirse, memurların 6 aylık enflasyon farkı %5,3, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış %16,88 olacak.
ENFLASYON YÜZDE 30 OLURSA ZAM YÜZDE 17,79’A ÇIKACAK
Yıl sonu enflasyonu %30 seviyesinde gerçekleşirse, fark %6,11’e yükselecek. Bu durumda memur maaşlarına yapılacak toplam artış oranı %17,79 olacak.
MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ 2026’DA ARTIYOR
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti %29,3 oranında artacak.
2025’te 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla 16 lira 55 kuruşa yükselecek.
ŞOFÖRLERİN FAZLA MESAİSİNE ZAM GELDİ
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görevli makam şoförleri dahil personele, ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.
Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görev yapan şoförler de aynı artıştan yararlanacak.
Kurul başkanları, genel müdürler, valiler, generaller, amiraller, belediye başkanları ve rektörlerle birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti verilecek.
KYK VE ÜNİVERSİTE PERSONELİNE EK ÖDEME
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan personele, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme yapılacak.
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli Milli Eğitim Bakanlığı personeline, fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28 lira 20 kuruş ödeme yapılacak.