Son dakika 1 Ağustos 2019 Perşembe haberleri... Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, tüketici kredisi faiz oranları, kurumsal kredi faiz oranları ne kadar oldu

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi. Konut kredisi için kredi tutarı 500.000'e kadar 180 ay azami vadeli aylık 0.99, 500.001 - 1.000.000 kredi tutarı, 180 ay azami vadeli, aylık 1.19 faiz oranı, 500.001 - 1.000.000 kredi tutarı, 180 ay azami vadeli, aylık 1.19 faiz oranı, 1 milyon üzeri, 180 ay vadeli, aylık 1.39 faiz oranı. Tüketici kredisi faiz oranları, bankadan maaş alan müşteriler için 60 ay vadeli, yüzde 1.49 faiz oranı, Diğer müşterilerimiz için 60 ay vadeli yüzde 1.59 faiz oranı olarak belirlendi

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi.



Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz oranları şu şekilde oluştu:



"Konut kredisi faiz oranları



Kredi tutarı 500.000'e kadar 180 ay azami vadeli aylık 0.99 faiz oranı,



500.001 - 1.000.000 kredi tutarı, 180 ay azami vadeli, aylık 1.19 faiz oranı,



1 milyon üzeri, 180 ay vadeli, aylık 1.39 faiz oranı.



Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.



Tüketici kredisi faiz oranları:



Bankamızdan maaş alan müşteriler için 60 ay vadeli, yüzde 1.49 faiz oranı,



Diğer müşterilerimiz için 60 ay vadelii yüzde 1.59 faiz oranı.



Kurumsal kredi faiz oranları:



Firma kredi değerlendirme notu, a olanlar için yüzde 17,

b olanlar için yüzde 17.50,

c olanlar için yüzde 18 kurumsal kredi faiz oranı.



Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19.00 faiz oranı uygulanacaktır."



ulusal.com.tr