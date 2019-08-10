Hükümet, bayramlarda emeklilere ikramiye paralarının yatırılma işlemini yapıyor. Dün ve bugün emeklilere bayram ikramiye ücretleri hesaplarına yatırılırken bir de evde bakım aylığı paraları da bugün ödeniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalar gelmişti hükümetten. Toplamda 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek ikramiye paralarının yanı sıra 2019 yılı ağustos ayı için 513 bin engelliye 711 milyon lira ödeme yapılacak. Bu arada hükümetten bayram tatili süresinin uzatıldığına dair bir açıklama gelmedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım paraları ve emeklilere bayram ikramiyelerine dair açıklamalar yaptı.



Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı’nın 11 Ağustos’ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını kaydetti. Buna göre ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak.



2019 Yılı Ağustos Ayı İçin 513 Bin Engelliye 711 Milyon Lira Ödeme Yapılacak



Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükselmiş, bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarılmıştı.



2019 yılı Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.



Evde bakım yardımının engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödendiğini belirten Bakan Selçuk, “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Ağustos’ta ödeneceğini açıkladı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.



“12 Milyonu Aşkın Emekli ve Hak Sahibine Yaklaşık 10.8 Milyar Liraya Yakın Bayram İkramiyesi Ödüyoruz”



Bakan Selçuk, 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarının yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olduğunu belirtti.



“Emeklilerin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”



Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum“ dedi.