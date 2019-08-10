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Son dakika 10 Ağustos 2019 Cumartesi haberleri... 65 yaş maaşı emekli aylıkları maaşları kesilecek mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan iddialara yanıt

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  65 yaş maaşı almak için uygunluk kriterlerinin yeniden düzenlenmesini içeren uygulama nedeniyle bazı emeklilerin maaşlarının kesileceği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, soru önergesine verdiği yanıtta "2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki yaşlı yardımlarından yararlanma kriterleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış olup bu şekilde bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı

Son dakika 10 Ağustos 2019 Cumartesi haberleri... 65 yaş maaşı emekli aylıkları maaşları kesilecek mi? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan iddialara yanıt

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu, Niğde ilinin pilot bölge seçildiği 65 yaş maaşı almak için uygunluk kriterlerinin yeniden düzenlenmesini içeren uygulama nedeniyle bazı emeklilerin maaşlarının kesileceği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesine Bakandan yanıt geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle, “ Niğde ilinin pilot bölge seçildiği 65 yaş maaşı almak için uygunluk kriterlerinin yeniden düzenlendiği ve bu nedenle birçok kişinin maaşlarının kesileceği doğru mudur? Konuyla ilgili düzenleme yapılmış mıdır?” şeklindeki sorularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan, "2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki yaşlı yardımlarından yararlanma kriterleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış olup bu şekilde bir çalışma bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

ulusal.com.tr





Etiketler; #ömer fethi gürer #Niğde #chp #emekli maaşları #Zehra Zümrüt Selçuk
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