Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, toplu sözleşmenin 2. oturumu öncesinde yaptığı açıklamada, "Verilecek olan bayram ikramiyesi ile bu ayı da belki geçiştirebileceğiz, ancak eylülden sonra ne yapacağız? Kaldı ki, açlık sınırında yaşayan emeklilerimize aile yardımı, çocuk parası gibi sosyal yardım da ödenmemekte, emekliler adeta makûs talihleriyle baş başa bırakılmaktadır. Bilindiği gibi toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Pazarlıklarda mutlaka emeklilerin durumu da masaya yatırılmalıdır. Toplu sözleşme görüşmelerinde bunlar dikkate alınarak zam verilmesini talep ediyoruz" dedi

Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, toplu sözleşmenin 2. oturumu öncesinde basın açıklaması yaptı.



Özdemir şunları belirtti:



"Temmuz ayı maaş zamları açıklandı, bütün emekliler aybaşında maaşlarını bilahare zam farklarını aldılar. Zamlı maaşlar aşağıdaki gibidir:



En düşük emekli aylıkları



SSK



2008 öncesi 2000 TL/Ay



2008 sonrası 1181 TL/Ay



BAĞ-KUR



Esnaf 1688 TL/Ay



Tarım 1332 TL/Ay



EMEKLİ SANDIĞI



Memur Emeklisi 2522 TL/Ay



Türkiye Kamu-Sen AR-GE Temmuz ayı asgari geçim sonuçları değerlendirme raporuna göre;



1- Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 6725,58 TL



2- Çalışan tek kişinin açlık sınırı 2510,46 TL



3- Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3263,19 TL olarak hesaplanmıştır.



Emeklilerin, Dul ve yetimlerin ve malulen emeklilerin %60’ı yukarıda açıkladığımız rakamlardan daha aşağı miktarda maaş almaktadır.



Yine yukarıda açıkladığımız Türkiye Kamu-Sen AR-GE’nin Temmuz ayı asgari geçim rakamlarının zaten Emeklilerin %60’ının aldıkları maaşların çok üstünde olduğu görülmektedir. Buna göre emeklilerimizin %60’ı açlık sınırının altında maaş almaktadır.



Çaya %15, şekere %16, elektriğe %15, doğalgaza %15, sigaraya 3 TL zam; piyasaya henüz yansımamış olmakla birlikte, yiyecek, sebze, meyve, et ve süte yapılan zamlarla okulların açılmasıyla gelecek aylar emekliler için bir felaket olacak. %1,36 olarak gösterilen enflasyon yine tavan yapacak.



Verilecek olan bayram ikramiyesi ile bu ayı da belki geçiştirebileceğiz, ancak eylülden sonra ne yapacağız?



Kaldı ki, açlık sınırında yaşayan emeklilerimize aile yardımı, çocuk parası gibi sosyal yardım da ödenmemekte, emekliler adeta makûs talihleriyle başbaşa bırakılmaktadır. Bilindiği gibi toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Pazarlıklarda mutlaka emeklilerin durumu da masaya yatırılmalıdır.



Toplu sözleşme görüşmelerinde bunlar dikkate alınarak zam verilmesini talep ediyoruz."



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