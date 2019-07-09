Son dakika 11'inci kalkınma planı haberleri... Kıdem tazminatı fona devredilecek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) entegre edilecek

Hükûmet, ekonomik krize karşı önerilen kamulaştırma taleplerine kulak tıkadı. Meclis'e sunulan 5 yıllık 11'inci Kalkınma Planı'nda özelleştirmelerin sürdürüleceği vurgulandı. Planda ayrıca kıdem tazminatının fon oluşturularak Bireysel Emeklilik Sistemiyle entegre edileceği belirtildi

Özelleştirmeler sürecek. Kıdem tazminatları fona devredilecek. 2023'e kadar enflasyon ve işsizlik tek hanelere düşürülecek.



Meclis'e sunulan 5 yıllık 11'inci Kalkınma Planı 2019-2023 yıllarını kapsıyor. Özelleştirme politikasının devam edeceği belirtilen planın 277'inci maddesinde özelleştirme havuzuna yeni şirket ve varlıkların dahil edileceği belirtildi.



Planda kıdem tazminatı için fon oluşturulacağı, bu fonun Bireysel Emeklilik Sistemi'yle entegre edileceği belirtildi.



Kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla yapılacağı kaydedildi.



Planla, öğretmenlik meslek kanunu çıkartılması, özel üniversite mevzuatı hazırlanması ve Kadın Üniversiteleri kurulması gibi hedefler de koyuldu.



2023 yılına kadar, enflasyon yüzde 5'e, işsizlik yüzde 9.9 düşürülecek, kişi başına düşen milli gelir ise 12 bin 484 dolara çıkartılacak. Hedeflere göre ihracat 226,6 milyar dolar, ithalat ise 293,5 milyar dolar olacak.



Ancak 2014'te ilan edilen 10'uncu Kalkınma Planı'na bakıldığında bu rakamların küçüldüğü görülüyor. 2014'teki plana göre 2023'te kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolara, ihracatın 500 milyar dolara çıkartılması, işsizliğin ise yüzde 5'e düşürülmesi vardı.



ulusal.com.tr

