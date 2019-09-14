SON DAKİKA 14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ EYT HABERLERİ! Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanların EYT'nin maliyetini açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Erdursun, vergi borcu ve cezaları ile emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti konusunda bilgiler paylaştı.

Erdursun, paylaşımında EYT'nin maliyetini de açıkladı.

Özgür Erdursun, şunları aktardı:

"30.06.2019 itibariyle 1milyon TL ve üstü vergi borcu bulunan, vadesi geçmiş olduğu halde uzun süredir ödeme yapmayan mükellefler ilk 50’sinin ödemediği vergi borcu ve cezaları yaklaşık 30 milyar liradır.

Yıllardır konuşulan EYT'nin maliyeti ise 14 milyardır."

ulusal.com.tr