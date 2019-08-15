CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak çalışması olup olmadığına ve aylık bağlama oranının eşitlenmesine yönelik düzenleme önerisine ilişkin verilen soru önergesinde "2000 yılı sonrası emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için 2019 yılında intibak düzenlemesi çalışmanız mevcut mudur? Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmaması hususundan kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler ne zaman yapılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?" ifadeleri yer aldı. Bayraktutan, "Emekli olanlar arasında aylık gelir adaletsizliği devam etmektedir. 2000 yılından sonra emekli olanlar mağdur durumdadır. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlar eşit aylık ödemesi öngören, intibak düzenlemesinin yapılmaması mağduriyetleri arttırmaktadır" dedi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak çalışması olup olmadığına ve aylık bağlama oranının eşitlenmesine yönelik düzenleme önerisine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle bir yazılı soru önergesi verdi.



"Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması 'intibak' olarak adlandırılıyor." diyen Bayraktutan, önergesinde şunları belirtti:



"Emekli olanlar arasında aylık gelir adaletsizliği devam etmektedir. 2000 yılından sonra emekli olanlar mağdur durumdadır. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlar eşit aylık ödemesi öngören, intibak düzenlemesinin yapılmaması mağduriyetleri arttırmaktadır. 2000 yılı öncesi ve sonrası dönemde emekli olanların maaşlarındaki farklılık, sosyal güvenlik sisteminin norm ve standart birliğini de etkilemektedir. 1 Ekim 2008 itibariyle uygulamaya giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanun; emekli aylığı hesaplaması 2008 yılından sonra emekli olanların mağduriyetlerini arttırmıştır.



Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla; emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanan emeklilerimiz arasında adaletsiz bir gelir dağılımı oluşmaktadır. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen; farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıklarının eşit olmaması binlerce emeklinin asgari ücretin bile altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kalacağı anlamına gelmektedir.



Bu bağlamda;



1- 2000 yılı sonrası emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için 2019 yılında intibak düzenlemesi çalışmanız mevcut mudur? Detaylandırır mısınız?



2- Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmaması hususundan kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler ne zaman yapılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?



3- 2019 verilerine bakıldığında Genel Sağlık Sigortası dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın ödeme güçlüğünden kaynaklı kaç adet icra dosyası mevcuttur? Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına ilgili Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mudur?""



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