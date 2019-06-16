Çiftçi kooperatifi markası Torku, iflas açıklayacağına yönelik haberleri "Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu. Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor." ifadeleriyle yalanladı

Çiftçi kooperatifi markası Torku, iflas açıklayacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



Torku'nun resmi Twitter hesabından kamuoyuna duyuru yapıldı.



Duyuruda şunlar denildi:



"Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu, Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır.



Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu.



Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor.



Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara prim vermeyiniz."



ulusal.com.tr



