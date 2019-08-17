Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplanması istemiyle verilen soru önergesinde 2008 yılında yapılan reformla emekli sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildiği belirtilerek, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemlerinin ise değişmediği ifade edildi. Önergede, "Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar birbirinden çok farklı ücretler alıyor. 2000 yılından önce emekli olanlarla, 2000 yılı ve sonrası emekli olanların mağduriyeti gidermek için 'intibak yasasını' ne zaman çıkaracaksınız?" sorusu yer aldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin yazılı soru önergesi metni verdi.



Gürer'in önergesinin muhatabı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu.



'İşlemde' olan önergede 2008 yılında yapılan reformla emekli sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildiği belirtilerek, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemlerinin ise değişmediği ifade edildi.



Önergede, farklı tarihlerde aynı prim günü ve aynı kazançla emekli oldukları için maaşları arasında fark olan emekliler için 2019 yılında yapılan zam aynı oranda olduğu aktarıldı.



Bu bağlamda, CHP'li Gürer'in sorusu şu şekilde:



"Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar birbirinden çok farklı ücretler alıyor.



2000 yılından önce emekli olanlarla, 2000 yılı ve sonrası emekli olanların mağduriyeti gidermek için 'intibak yasasını' ne zaman çıkaracaksınız?"



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