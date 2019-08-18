Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, "Evde bakım parası için gelir kriteri bulunmaktadır. 2019 itibarıyla hane halkı kişi başı gelirin 1219 liranın altında olması gerekmektedir. 2019 yılı için evde bakım parası 1.219.35 TL'dir." paylaşımı yaptı. Erdursun, "4 kişilik bir evde Baba ve 2 çocuğu asgari ücretle çalışıyorsa, Anne çalışmıyorsa ve Bakıma muhtaç Babaanneye bakıyorsa çalışmayan anne Bakım Parası alamaz! Bakım parası alabilmesi için oğlunun yada kızının işi bırakması gerekir" ifadelerini kullandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, evde bakım parasıyla ilgili önemli bilgi paylaşımı yaptı.



Erdursun, evde bakım parası için gelir kriteri bulunduğunu belirtti.



SMMM Erdursun, 2019 itibarıyla hane halkı kişi başı gelirin 1219 liranın altında olması gerektiğini kaydetti.



Sosyal Güvenlik Uzmanı, 2019 yılı evde bakım parasının ne kadar olduğunu da açıkladı.



Uzman isim Özgür Erdursun, "2019 yılı için evde bakım parası 1.219.35 TL'dir" ifadelerini kullandı.



HANGİ DURUMLARDA BAKIM PARASI ALINMAYACAĞINI AÇIKLADI



Erdursun, şunları belirtti:



"4 kişilik bir evde Baba ve 2 çocuğu asgari ücretle çalışıyorsa, Anne çalışmıyorsa ve Bakıma muhtaç Babaanneye bakıyorsa çalışmayan anne Bakım Parası alamaz! Bakım parası alabilmesi için oğlunun yada kızının işi bırakması gerekir"



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