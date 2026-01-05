Son dakika: 2025 yılı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yüzde 0,89 oranında artış kaydetti.

Bu veriyle birlikte 2025 yılı yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Açıklanan rakamlar, ekonomistlerin öngörülerinin bir miktar altında gerçekleşti. Piyasada hakim olan beklenti, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 0,96 oranında artması ve yıllık bazda yüzde 31 seviyesine inmesi yönündeydi. Ancak gerçekleşen yıllık oran, yüzde 31 sınırının altına inerek yüzde 30,89 oldu.

Veri setindeki geçmiş dönem karşılaştırmaları ve gelecek beklentileri de raporda yer aldı. Enflasyon, kasım ayında da piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 0,87 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak ölçülmüştü. Kasım ayındaki bu veri, tüketici fiyat endeksinde aylık bazda Mayıs 2023'ten bu yana görülen en düşük artış olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması, aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 seviyesinde şekillendi.