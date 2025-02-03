Son dakika! 2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin Ocak ayında TÜFE’nin yüzde 4,33 artması, yıllık bazda ise yüzde 41,16 seviyesine gerilemesi bekleniyordu.

Ekonomim’e göre, 2025 yılı Ocak ayında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 5,03 artarken, yıllık enflasyon yüzde 42,12’ye geriledi. Aralık ayında enflasyon artışı yüzde 1,03 seviyesindeydi ve 2024 yılı sonunda yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak kaydedilmişti. Bu artış, ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde oldu ve Ocak ayında enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 arttığı bildirildi.

Yılın ilk ayında en fazla artış gösteren harcama grubu sağlık oldu. Sağlık alanındaki artış yüzde 23,57’yi bulurken, eğitimdeki yıllık artış ise yüzde 99,93 ile dikkat çekici bir şekilde yüksek kaldı. Öte yandan, ulaşım sektörü, yüzde 23,14 ile en az artışı gösteren ana grup olarak kaydedildi.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 27,20 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise Ocak ayında yıllık bazda yüzde 27,20 artış gösterdi. ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,06, Aralık ayına göre de yüzde 3,06 artış kaydetti. Bu artışlar, üretici fiyatları üzerinden enflasyonun hangi seviyelerde seyrettiğine dair önemli veriler sunuyor.

Özel kapsamlı TÜFE, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutulduğunda Ocak ayında yıllık bazda yüzde 42,08 olarak gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI FİYATLARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Ana harcama grupları arasında ise giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde -5,17 oranında azalış gösterdi. Diğer gruplar arasında ise en yüksek artış sağlık harcamalarında yaşandı.