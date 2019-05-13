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Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler İstanbul'da tekrarlanacak seçim için kararını verdi! "Kullanacağız"

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'li vatandaşlar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde büyük gücün EYT'li kişilerin olduğunu kaydetti. Sosyal medyada etkinlik yapan EYT'liler, '#SeçimdeBüyükGüçEYT' etiketi üzerinde çalıştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından "EYT olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçim sürecinde de çok güçlüyüz ve bu gücümüzü lehimize kullanacağız." açıklaması yapıldı

Son dakika 23 Haziran İstanbul seçimleri haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler İstanbul'da tekrarlanacak seçim için kararını verdi! "Kullanacağız"

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'li vatandaşlar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde büyük gücün EYT'li kişilerin olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada etkinlik yapan EYT'liler, '#SeçimdeBüyükGüçEYT' etiketi üzerinde çalıştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) tarafından "EYT olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçim sürecinde de çok güçlüyüz ve bu gücümüzü lehimize kullanacağız." ifadeleri kullanıldı.

EYT SYDD Başkanı Gönül Boran da "Gücümüzün farkındayız. Son mağdur hakkını alana kadar mücadele edeceğiz." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #seçim #istanbul #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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