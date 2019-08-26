Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, engelli (vergi indirimli, özürlü, sakat) statüsünde olanlara, emeklilikte yaş şartının olmadığını bildirdi. Engelli statüsünde emekli olanların normal emeklilerden daha fazla emekli maaşı aldıklarını ifade eden Erdursun, emekli olduktan sonra çalışabileceklerini, maaşlarının kesilmeyeceğinin altını çizdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kimlere emeklilikte yaş şartının olmadığını açıkladı.



Erdursun, engelli (vergi indirimli, özürlü, sakat) statüsünde olanlara, emeklilikte yaş şartının olmadığını açıkladı.



Özgür Erdursun, engelli emekliliği ile malulen emekliliğin farklı olduğunu belirtti.



Erdursun, engelli statüsünde emekli olanların normal emeklilerden daha fazla emekli maaşı aldıklarını ifade etti.



Emekli olduktan sonra çalışabileceklerini de vurgulayan Özgür Erdursun, maaşlarının kesilmeyeceğini de sözlerine ekledi.



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