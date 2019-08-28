8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, son 1261 gün BAĞ-KUR ödemesinin, 5400 günü tamamlamasının ayrıca 15 yıllık sigortalılık süresinin olması durumunda daha erken emekli olabilecek. Bu formülü paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sosyal Sigortalar Kurumu SSK'nın 4500 gün ve 25 yıl şartı aradığını, BAĞ-KUR'un 15 yıl ve 5400 gün istediğini bildirdi. Erdursun, iş göremezlik ve doğum parası ile ilgili de bir kuralı paylaşarak "Bu kuralı bilmeyen onbinlerce kadın doğumdan sonra parasını alamıyor. Aman bu kurala Dikkat edelim!" dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için daha erken emekli olmanın formülünü açıkladı.



Erdursun, daha erken emekli olmak isteyen kişinin son 1261 gün BAĞ-KUR ödemesinin, 5400 günü tamamlamasının ayrıca 15 yıllık sigortalılık süresinin olmasının gerektiğinin altını çizdi.



Özgür Erdursun, bunların olması durumunda kişinin daha erken emekli olacağını kaydetti.



Sosyal Sigortalar Kurumu SSK'nın 4500 gün ve 25 yıl şartı aradığını vurgulayan Erdursun, BAĞ-KUR'un 15 yıl ve 5400 gün istediğini söyledi.







"AMAN BU KURALA DİKKAT EDELİM"



Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, iş göremezlik ve doğum parası hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.



Çalışan hamile kadın doğuma iki ay kala 90 günlük sigorta primini doldurmuş ise doğumdan sonra 56'ncı günde iş göremezlik ve doğum parasını hak edeceğinin bildiren Erdursun, "Bu kuralı bilmeyen onbinlerce kadın doğumdan sonra parasını alamıyor. Aman bu kurala Dikkat edelim!" şeklinde paylaşım yaptı.



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