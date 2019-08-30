Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabilir! Bu hak 1 defaya mahsus değildir" uyarısında bulundu

Emeklilikte yaşa takılanların mitingine ve Bursa EYT Derneği açılışına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlarla ilgili önemli uyarıda bulundu.



Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Erdursun, şunları belirtti:



"8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabilir"



Erdursun, bu hakkın bir defaya mahsus olmadığının da altını çizdi.



ulusal.com.tr



