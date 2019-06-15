Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bu konuda sözü var. Bir seçim öncesi verilen bir taahhüttür ve bu taahhüt yerine getirilecektir. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın" dedi. Soylu, "2019'da olur mu sizce?" sorusunu da yanıtladı. İşte Bakan Soylu'nun o açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternet Haber'den Hadi Özışık'a konuştu.



Soylu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamalarda bulundu.



İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:



"Hem polislerimiz hem de 3600 ek göstergeyle ilgili diğer söz verilenler konusunda bizim tavrımız açık ve nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da burada 24 Haziran seçimleri öncesinde vermiş olduğu bir söz var. 3600 ek gösterge, polislerimize de ve diğer gruplara da hemşiresi, aynı zamanda öğretmeni, imamı bu grupların tamamına da aynı şekilde verilecektir. Zamanlamasını ortaya koymaya çalışıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki süreç içerisinde bu gerçekleşecek.



2019'DA OLUR MU SİZCE?



Benim şahsim kanaatim, olacağı yönündedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bu konuda sözü var. Bir seçim öncesi verilen bir taahhüttür ve bu taahhüt yerine getirilecektir. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın."



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