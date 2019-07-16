Son dakika 3600 ek gösterge haberleri... Flaş gelişme! Teklif Meclis'e sunuldu

Kamuda engelli olarak görev yapan Devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi amacıyla verilen kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına kanun teklifi sundu.



Emecan'ın teklifinde şu ifadeler yer aldı:



"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Emine Gülizar EMECAN/İstanbul Milletvekili



GENEL GEREKÇE: Kamuda görev yapan engelli personeller, engellilik oranları ve prim gün sayılarına göre değişiklik gösteren hizmet sürelerinde en erken 15 en geç ise 20 yılda emekli olmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda engelli vatandaşlarımız aldıkları emekli maaşları ile geçimlerini sürdürmekte zorlanmaktadırlar. Emeklilik sonrası herhangi bir işte çalışma olanağı da bulunmayan engelli emeklilerimizin, emekli edilirken 3600 ek gösterge rakamı üzerinden emekli edilmeleri ile maaşlarında oluşacak artış, bu vatandaşlarımızın yaşamlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır.



MADDE GEREKÇELERİ



Madde 1- Madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesine eklenen bir fıkra ile kamuda görev yapan engelli vatandaşlarımızın 3600 ek gösterge üzerinden emekli edilmeleri amaçlanmıştır.



Madde 2- Yürürlük Maddesidir.



Madde 3- Yürütme Maddesidir.



657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ



MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.



“Bu Kanun kapsamında çalışan engelli personel hakkında,bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde belirtilen 3600’den düşük ek gösterge rakamları, 3600 olarak uygulanır.”



MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."



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