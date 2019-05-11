Ekonomist Selçuk Geçer Ulusal Kanal'da, "Şöyle bir şey yapmaya kalkacak muhtemelen hükümet. Bu saatte 'Ben EYT'yi çıkartacağım diyebilir, 3600 ek göstergeyi çıkartacağım' diyebilir." şeklinde konuştu

Ekonomist Selçuk Geçer, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.



Geçer, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek göstergeye dair değerlendirmelerde bulundu.



Ekonomist Selçuk Geçer, şunları söyledi:



"Olağanüstü etkileri olmayabilir söylemlerin. Mesela çok etkileyebilir. Mali disiplinin daha da bozulacağı görüntüsü etkiler. Mesela, şöyle bir şey yapmaya kalkacak muhtemelen hükümet. Bu saatte ben EYT'yi çıkartacağım diyebilir. 3600 ek göstergeyi çıkartacağım diyebilir. Sadece seçimi kazanmak uğruna. O zaman bu bir mali disiplini bozma adımı olmayacak mı? Siz düne kadar mali disiplini bozmamak için EYT'lilerin tüm yakarışlarına rağmen EYT'yi çıkartmadınız. 3600 ek göstergeyle ilgili adım atmadınız. Söz vermiş olmanıza rağmen birebir. Bugün eğer çıkıp da 'ben EYT'yi çıkartacağım', 'ben 3600'ü çıkartacağım' falan derse ne doları ne borsayı hiçbir şeyi tutamaz bu saatten sonra. Çünkü artık yabancı, karar verici hale geldi Türkiye'de. Bunu eğer ki seçimler öncesinde birtakım doğru adımlar attıktan sonra EYT ya da 3600 üzerinden yapmış olsaydı hiçbir sıkıntı olmazdı. Şey dediler ya, 'bütçeden ek ödeneğe gerek var, çok büyük bir maliyet ortaya çıkar' falan filan, ama bugün tutup da oy uğruna söylem bu."



ulusal.com.tr

