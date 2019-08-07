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SON DAKİKA 7 Ağustos 2019 Çarşamba HABERLERİ! Sosyal güvenlik konusunda uzman isimlerden Özgür Erdursun'dan flaş SGK Sosyal Güvenlik Kurumu prim açıklaması

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "SGK girişi yapılmış ancak işveren tarafından adına prim ödenmeyenlerin dava açmaksızın ilk SGK tescili yapılmalıdır. Vatandaş hakkını alabilmek için yıllar süren bir mücadelenin içine sokuluyor ve gereksiz masraf yapıyor! Vatandaşın işini kolaylaştırın" açıklaması yaptı. Bir vatandaş ise, Erdursun'un bahsettiği durumda olduğunu kaydederek, bu yüzden emekli olamadığını aktardı. Dava açtığınız ve 1 yıldır davanın sürdüğünü belirten yurttaş, 3'üncü mahkemenin aralık ayında olduğu ve kendisinden 35 sene önce çalıştığı, fakat sigortasını bildirdiği halde prim yatırmayan firmadan 2 şahit istendiğini kaydetti.

SON DAKİKA 7 Ağustos 2019 Çarşamba HABERLERİ! Sosyal güvenlik konusunda uzman isimlerden Özgür Erdursun'dan flaş SGK Sosyal Güvenlik Kurumu prim açıklaması

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi yapılmış ancak işveren tarafından adına prim ödenmeyenlerin dava açmaksızın ilk SGK tescili yapılması gerektiğini belirtti.

Erdursun, "Vatandaş hakkını alabilmek için yıllar süren bir mücadelenin içine sokuluyor ve gereksiz masraf yapıyor" dedi.

Açıklamasının devamında, Erdursun, "Vatandaşın işini kolaylaştırın" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Bir vatandaş ise, Erdursun'un bahsettiği durumda olduğunu kaydederek, bu yüzden emekli olamadığını aktardı.

Dava açtığınız ve 1 yıldır davanın sürdüğünü belirten yurttaş, 3'üncü mahkemenin aralık ayında olduğu ve kendisinden 35 sene önce çalıştığı, fakat sigortasını bildirdiği halde prim yatırmayan firmadan 2 şahit istendiğini kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sgk #sosyal güvenlik kuurmu #prim #emekli
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