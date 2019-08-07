Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba sigara zammı haberleri... Güncel zamlı sigara fiyatları vatandaşı üzdü! Sigara masrafı, ev kirasına yaklaştı

Bazı markaların paket sigara fiyatlarına yaptıkları 3'er lira zam, vatandaşı üzdü. Son zamlardan sonra bazı sigaraların fiyatı 18,5 liraya kadar yükselirken günde bir paket sigara içen tiryakinin aylık masrafı 550 lirayı aştı. Vatandaşlar, "Bu olacak iş değil. Bana sigarayı bırak diyorlar. Çok denedim, bırakmak o kadar kolay değil" ifadelerini kullandı

Sigarada yapılan 3 liralık zam sigara tiryakilerini zora soktu. Günde bir paket sigara içen tiryakinin aylık masrafı ev kirasına yaklaştı.



31 Mart yerel seçimleri ve İstanbul seçiminin yenilenmesinden sonra peş peşe gelen zamlara sigara da eklendi. Sigara paketlerine 3’er lira zam yapıldı. Sigara firmaları peş peşe zamları hayata geçirirken kısa süre içinde tüm sigaraların 3’er lira (yaklaşık yüzde 20-30 arası) zamlanacağı bildirildi. Son zamlardan sonra bazı sigaraların fiyatı 18,5 liraya kadar yükselirken günde bir paket sigara içen tiryakinin aylık masrafı 550 lirayı aştı.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, sigaraya yapılan zammı insafsızca olarak niteleyen sigara tiryakisi Z.M. "Sigarada fiyatın yüzde 80’e yakın kısmı vergi. İktidar kendi yanlışlarının bedelini bizden çıkarmaya çalışıyor. Ben kirada oturuyorum. 700 lira kira ödüyorum. Aylık sigara masrafım kira masrafıma yaklaştı. Bu olacak iş değil. Bana sigarayı bırak diyorlar. Çok denedim, bırakmak o kadar kolay değil" dedi.



Bu arada, sigara zammını önceden bilen esnafın rafları boşaltarak depoya kaldırdığı öğrenildi. Yıllar öncesine yaşanan bu durumu değerlendiren 40 yıllık bakkal Remzi B. şunları söyledi:



“Esnaf can çekişiyor. Eskiden raflarımızı 100 bin liraya doldururken şimdi bu birkaç katına çıktı. Artık stoklu çalışma önemi geçti. Bazı arkadaşlar sigara zammını öğrenince elindeki sigaraları raftan indirmiş olabilir. Yıllar önce bu işlerden büyük paralar kazanan oldu. Karaborsacılık yapıldı. Ama şimdi günlük ödemelerine para bulamayan esnaf stoka parayı nereden bulacak.”



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