SON DAKİKA! 7 Ağustos 2019 Çarşamba zamlı sigara fiyatları haberleri... AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi Burhan Kuzu'dan sigara zammıyla ilgili dikkat çeken açıklama

AK Parti Kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, "Hayatım boyunca sigara kullanmadım ve kullananları vazgeçirmek için mücadele ettim. Sigara zammına tepki göstermek yerine, sağlığımızı düşünelim. Sigara, Türkiye’deki kanser kaynaklı ölümlerin 4’ünden biri ve tüm kanserlerin neredeyse yaklaşık beşine açıklama getirmektedir" paylaşımı yaptı

AK Parti Kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, sigaraya yapılan zamla ilgili açıklama yaptı.



Kuzu, hayatı boyunca sigara kullanmadığını ve kullananları vazgeçirmek için mücadele ettiğini belirtti.



AK Partili Kuzu, şöyle devam etti:



"Sigara zammına tepki göstermek yerine, sağlığımızı düşünelim.



Sigara, Türkiye’deki kanser kaynaklı ölümlerin 4’ünden biri ve tüm kanserlerin neredeyse yaklaşık beşine açıklama getirmektedir."



ulusal.com.tr



