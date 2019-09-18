Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in faizleri devam eden risklere karşı sigorta olarak düşürdüğünü açıkladı. Powell, "Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında seyretmeye devam ediyor, ancak enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesini beklemeye devam ediyoruz" dedi

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi ile iglili açıklamalar yaptı.



Powell, şunları söyledi:



"Amerikan halkına hizmet etmeye kendimizi adadık ve Kongre'nin bize verdiği yetki ile yapıyoruz.



Temel görünüm olumlu olarak devam ediyor.



Fed faizleri devam eden risklere karşı sigorta olarak düşürdü.



Yurt dışındaki yavaş büyüme ve ticari gerilimlerden kayaklı olarak yatırımlar zayıf.



Hanehalkı harcamaları ile güçlü şekilde devam ediyor.



Ekonominin ılımlı bir oranda büyümesini bekliyoruz.



İstihdam piyasası güçlü olmayı sürdürüyor.



İş bulmakta zorlananlar son dönemde fırsatlar buluyorlar.



Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında seyretmeye devam ediyor, ancak enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesini beklemeye devam ediyoruz.



Enflasyonun yüzde 2 hedefine gitmesi en olası sonuç, ancak biraz zaman alabilir.



Fed, hedefin altında seyreden enflasyonun enflasyon bekleyişlerini aşağı çekebileceğinin bilincinde.



Ekonomik aktivitede sürdürülebilir büyümü beklemeye devam ediyoruz."



ulusal.com.tr